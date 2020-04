L’émission célébrité et religion, un concept de la 2STV depuis 2013 qui a été confié à Ya Awa pour animer la saison 2018 -2019 s’est retrouvée sur la TFM avec Ya Awa dont le concept appartient à la 2STV. Après la diffusion de la bande annonce ce 25 avril 2020 sur la TFM, la direction générale de la 2STv a jugé honteux et mal saine de vouloir quitter une télévision sans explication et plus grave de voler leur propre concept pour le proposer à une concurrente dont Ya Awa même avait reçu comme invité le DG de la TFM Birane Ndour dans cette même émission en 2019.

D’après nos sources, le PDG du de la 2STV a joint le PCA de la SODAVE, Ngoné Ndour pour le mettre au parfum et cette dernière a jugé que ce n’était pas normal que Ya Awa reprenne votre concept dans une autre télévision, allant plus loin un huissier va rendre visite la TFM des lundi pour leur notifier du vol de concept de l’émission Célébrité et religion par l’ex animatrice de la 2STV Ya Awa.

