Une nouvelle conquête. Amazon a acté le rachat de la startup de la sénégalaise Aicha Sarr Zoox. C’est une société spécialisée dans le développement de voitures autonomes.

L’affaire est désormais scellée. Le géant de Seattle qui est œuvre dans le cloud, le e-commerce et plusieurs autres domaines a finalisé l’acquisition de Zoox, société d’ingénierie spécialisée dans la conduite autonome, a-t-on appris.

L’information a été confirmé le 26 juin 2020 par le groupe lui-même. L’acquisition de la jeune pousse américaine Zoox, spécialisée dans les taxis routiers autonomes est désormais officielle, selon un communiqué publié par le groupe de Seattle. Le montant de la transaction n’ayant pas été dévoilé, mais nos confrères de FlyMag estiment que le géant américain de la distribution en ligne a déboursé plus d’un milliard de dollars.

Ce qui change et ce qui demeure : l’entreprise d’ingénierie reste séparée du groupe de Jeff Bezos et continuera à être dirigée par Aicha Sarr Evans, l’actuelle directrice générale, et Jesse Levinson, co-fondateur et aussi directeur technologique, selon le communiqué.

« Nous avons fait de grands progrès avec notre approche spécialement conçue pour une mobilité sûre et autonome, et notre équipe exceptionnellement talentueuse travaillant chaque jour pour réaliser cette vision. Nous avons maintenant une opportunité encore plus grande de réaliser un avenir entièrement autonome. », a déclaré Aicha Sarr Evans, PDG de Zoox.

Fondée en 2014, Zoox qui roulerait déjà avec un effectif de 1 000 (mille) employés ambitionne de produire des taxis routiers électriques entièrement autonomes. Les véhicules de Zoox seront en compétition, entre autres, avec Waymo, la filiale de Google spécialisée dans ce secteur. Selon le site The Verge, Amazon pourrait aussi vouloir utiliser la technologie de Zoox pour des livraisons terrestres dans des véhicules entièrement automatisés et non polluants.

