Le ministre des Fiances et du Budget a révélé devant la représentation nationale ce jeudi au cours de l’examen de son projet de Budget au titre de l’année 2020 que ses services ont décaissé 130 milliards entre 2012 et 2018.Selon Abdoulaye Daouda Diallo, lors du premier mandat, 119 milliards ont été décaissés pour l’achat de véhicule de l’administration. Pour 2019,l’ardoise s’élève à3,490 milliards. Quant aux prévisions de 2020, c’est un montant de 6,6 milliards de francs CFA qui est affecté à l’achat des véhicules, dont 1 milliard de francs CFA pour la Direction du matériel et du transit administratif (DMTA).Au cumul, ce montant dépasse la barre des 125 milliards F CFA, avec un total de 129,09 milliards F CFA depuis le début de l’exercice du pouvoir par Macky Sall. Ce qui veut dire qu’en moyenne, l’Etat dépense environ 14,34 milliards F CFA par an rien que pour l’achat de véhicules de l’administration sénégalaise. Des chiffres qui font froid au dos.

