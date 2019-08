Véhicules et téléphones de l’administration : Ces révélations de taille de Macky Sall

Le président de la République, Macky Sall, a fait des révélations inquiétantes sur les dépenses de l’administration notamment en factures de téléphone et en achat de véhicules des agents.

« Malgré les efforts qui ont été faits, nous continuons d’enregistrer beaucoup de dépenses. On a évalué les factures de téléphone de 16 à 17 milliards par an pour les agents de l’administration », a révélé Macky Sall qui pense que l’administration doit « optimiser » et mettre ces ressources dans sa vocation d’apporter un mieux-être aux populations.

Il l’a fait savoir à l’occasion de la cérémonie de lancement officiel, ce lundi matin, du Programme d’appui à la modernisation de l’administration (Pama) au Centre international Abdou Diouf de Diamniadio.

Toutefois, à en croire le chef de l’Etat, des centaines de milliards sont également injectés dans l’achat des véhicules. « De 2012 à maintenant, nous avons dépensé plus de 307 milliards francs CFA pour l’achat de véhicules. Je ne parle pas des entretiens, de la consommation de carburant », a ajouté le président Macky Sall.

Et de marteler : « Le but de l’administration, ce n’est pas s’occuper d’elle-même. Elle ne doit pas mettre autant de ressources pour son fonctionnement. On doit pouvoir optimiser le fonctionnement en modernisant nos moyens ».