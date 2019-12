Le garde du corps et homme de confiance du maire de Vélingara, a été arrêté dans son domicile sis à Foulbé. M. Guèye, présenté comme le baron du trafic de drogue dans cette zone, a été interpellé samedi dernier avec 2 kilogrammes de chanvre indien.

Dénoncé par un revendeur

Le gorille mis en cause a été balancé par son poulain D. Bâ, âgé de 23 ans, conducteur de moto Jakarta. Arrêté par la gendarmerie de Vélingara lors d’une descente dans un bar de la place, le jeune homme qui déclare n’être qu’un revendeur, a balancé tout bonnement son fournisseur.

Perquisition au domicile du dealer

Après avoir réuni toutes les informations nécessaires, les pandores ont investi le domicile du garde de corps du maire pour l’arrêter. La perquisition a d’ailleurs permis de découvrir une cache de 2 kilogrammes de chanvre indien en vrac, constituant le reste d’un important stock que le dealer avait acquis.

Déferrement des 2 acolytes

Interrogé, M. Guèye déclare que la marchandise saisie est destinée à sa propre consommation, ajoutant qu’il est un simple fumeur et non un trafiquant. Au terme de leurs auditions, D. Bâ et M. Guèye ont été présentés au procureur près le tribunal de grande instance de Kolda lundi dernier

