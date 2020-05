Le Président du Conseil Départemental de Vélingara, M. Ibrahima Barry, dans ses actions répétées dans la lutte contre la pandémie du COVID-19, apporte un appui à nos vaillants soldats des forces de défense et de sécurité et au district sanitaire de Vélingara. 1200 litres de carburant (700 litres super et 500 litres Diésel ) répartis comme suit leur ont été offerts :

-Gendarmerie : 200 litres,

-Police frontière : 200 litres

-Sapeurs Pompiers : 200 litres

-Services d’hygiène : 200 litres

-BMS : 200 litres

-District Sanitaire de Vélingara : 200 litres.

La cérémonie de remise officielle s’est déroulée ce jeudi 07 mai 2020 dans les locaux du Conseil Départemental de Vélingara