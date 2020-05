la FDJ a mis en jeu une super cagnotte de près de 72 millions d’euros pour le tirage EuroMillions de ce vendredi 15 mai 2020, ainsi qu’un million supplémentaire grâce au code My Million. Il reste encore quelques heures pour jouer. Les résultats seront dévoilés en soirée.

La cagnotte de l’EuroMillions continue à grossir. Mardi 11 mai 2020, aucun joueur n’avait trouvé la combinaison gagnante permettant de remporter la cagnotte mise en jeu. Ce vendredi 15 mai 2020, c’est donc près de 72 millions d’euros qui attendent désormais l’heureux gagnant. Les joueurs français ont en outre une chance de gagner le million d’euros également mis en jeu via My Million.

Ceux qui voudraient tenter leur chance ont jusqu’à 20h15 (heure de la métropole), ce vendredi 15 mai, pour remplir une grille chez un détaillant FDJ. Il est au possible de jouer en ligne sur le site de la FDJ . L’heure de vérité est fixée à 21h45. L’annonce des résultats sera communiquée sur la page de résultats EuroMillions – My Million ainsi que sur l’application du jeu.

Comment jouer à l’EuroMillions ?

Il est encore possible de jouer à l’EuroMillions via un bulletin papier en vous rendant dans un bureau de tabac et chez un détaillant FDJ. Il suffit de cocher 7 numéros : 5 numéros sur une grille de 50 numéros et 2 étoiles sur une grille de 12 numéros. Comptez 2,50 € pour 1 grille simple EuroMillions et 1 code My Million par grille. Le joueur remporte le jackpot s’il possède 5 numéros gagnants et les 2 étoiles.

Rappelons que jouer comporte des risques (endettement, isolement, dépendance). Pour être aidé, vous pouvez joindre Joueurs info service au 09 74 75 13 13, de 8h à 2h, 7 jours sur 7 (appel anonyme et non surtaxé).

