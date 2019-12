Les Jeunes boucliers de la République (JBR), c’est l’appellation du mouvement de ces jeunes de l’Alliance pour la République (Apr) de Dakar. Ils ont décidé de contrer le Collectif citoyen « Noo Lank Noo Bañ » pendant la manifestation contre la hausse du prix de l’électricité prévue ce vendredi 20 décembre à la place de l’indépendance.

De l’électricité, il risque d’y en avoir dans l’air. A 24 heures de l’acte II du Collectif Noo Lank Noo Bañ, plus de mille (1000) « boucliers » – tous des jeunes de l’Apr de Dakar – mûrissent leur stratégie pour rallier demain la place de l’indépendance. Une occasion disent-ils, de dénoncer « la manipulation et la désinformation« . « Nous comptons mobiliser plus de mille jeunes pour, en quelque sorte, contrecarrer ces faux politiciens, ces politiciens encagoulés, je veux parler effectivement des membres de la société civile qui ont perdu leurs repères dans la marche de la société sénégalaise. Nous serons à la place de l’indépendance et nous serons également au Palais de la République« , a déclaré sur Rfm Baye Dièye.

Autorisation

Ces apéristes ont déposé une demande d’autorisation de marche à la préfecture de la capitale sénégalaise. Selon M. Dieye, il s’agira de manifester leur soutien au peuple mais également au Président Macky Sall. « Nous défendons énergiquement le Président de la République contre ses détracteurs et ces membres de la société civile qui veulent mettre le pays à genoux. C’est ça que nous dénonçons et nous allons y allez jusqu’au bout« , a-t-il déclaré sur Rfm.

Collectif Noo Lank Noo Bañ

Le Collectif composé de plus de 30 organisations est en passe de poser l’acte II ce 20 décembre après celui du 13 dernier. Une manifestation au cours de laquelle Aliou Sané et Cie avaient réussi le pari de la mobilisation. Ils protestaient contre la hausse du prix de l’électricité au Sénégal. Mesure devenue effective depuis le 1 décembre.

Hausse de électricité au Sénégal

Une décision qui met le pays sens dessus-dessous. C’est la plateforme Aar Li Nu Bokk qui ouvre le bal avec un manifestation interdite le vendredi 29 novembre devant les grilles du Palais de la République. Mobilisation soldée par l’arrestation du secrétaire administratif du Front pour une Révolution Anti-impérialiste Populaire et Panafricaine »Frapp France Dégage », Guy Marius Sagna, le Dr Babacar Diop et des étudiants. Ils ont été placés sous mandat de dépôt le 4 décembre 2019.

Faites défiler vers le bas pour le prochain article