La supposée vente d’un terrain de la mairie de Guédiawaye, au géant français « Auchan » continue d’alimenter les débats les salons les peuplés de Dakar. Le président du groupe « Tandian Imprimerie », sonne la fin de la récréation.

Une supposée vente et des questions

« Le groupe Auchan n’a jamais acheté un quelconque terrain à la mairie de Guédiawaye à 1 milliard c’est tout simplement de l’intox. A quelle fin faudra chercher ailleurs me dit le responsable de Auchan en l’absence du directeur général ? », s’interroge, Baba Tandian.

Et au président Tandian de révéler les dessous de l’affaire : « je suis un peu au courant quand Auchan cherchait un emplacement pour ses entrepôts et la mairie de Guédiawaye lui avait proposé un terrain pour l’occasion, seulement le terrain fût amputé une première fois. Et la deuxième fois c’est le tracé et passage du BRT qui a fini de saucissonner le terrain et finalement le projet fût abandonné. Je rappel que c’était un terrain en location non en vente c’était en 2016 et comme la mairie c’était engagé, elle tente de trouver une autre solution depuis ,en plus un terrain de 3000 m2 à Guédiawaye ne coûte pas 1 milliard. Le maire Aliou Sall a bon dos. Mais c’est une information totalement fausse. »