La suite après cette publicité

Les récentes sorties médiatiques de Mourad Boudjellal, porteur d’une offre d’investisseurs du Moyen-Orient pour racheter l’OM, font énormément parler. Mais au sein du club phocéen, tout ça ne fait pas vraiment rire. Jacques-Henri Eyraud a, encore une fois, signalé que le club n’était pas à vendre samedi après-midi, à l’occasion de l’annonce de la prolongation de Dimitri Payet. Basile Boli, auteur du célèbre but face à l’AC Milan en finale de la Ligue des Champions 1993 et ambassadeur du deuxième de la dernière édition de Ligue 1, a tenu à recadrer l’ancien président du RCT.

« Mr Boudjellal. Je viens de lire et écouter vos déclarations concernant l’OM. Je voulais juste vous dire de respecter ce club et cette ville. De Benbarek, Zatelli, Skoblar, Papin, Di Meco, Deschamps, Mandanda et Pape, nous avons une histoire. Vous pouvez boucher le port de Marseille avec le fric des autres mais au moins, sportivement, respecter ces personnes qui ont vécu et qui vivent au son et à l’air de ce club », a écrit le natif d’Abidjan sur son compte Twitter. C’est plutôt clair…