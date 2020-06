Mourad Boudjellal porte un projet de rachat de l’Olympique de Marseille via un fonds d’investissements du Golfe, dont il est à la tête. Une annonce qui a mis le feu aux poudres vendredi dans la Cité phocéenne. Bernard Tapie occupait un temps la place que l’ancien président du Racing Club de Toulon convoite. Et l’homme qui a mené l’OM sur le toit de l’Europe en 1993 s’est réjoui du projet de Mourad Boudjellal.

« Saoudiens, Martiens, qu’importe le pognon. Il faut un taulier et il est de cette trempe. Croyez-moi sur parole, il saura faire. On ne peut pas dire que c’est un inconnu dans la région. Il a démontré ses compétences pour diriger un club de sport. Franchement ça ne serait pas une mauvaise nouvelle », déclare-t-il dans les colonnes de Var-Matin. Bernard Tapie préfère néanmoins rester prudent pour le moment sur la faisabilité de ce projet. « Il n’y a aucun élément qui laisse à penser que McCourt est vendeur. Il faut donc rester très prudent dans ce dossier. Attendre des confirmations et lever tous les doutes… » Les déclarations de Jacques-Henri Eyraud cet après-midi ne vont pas laisser place à un grand optimisme.