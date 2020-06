L’ancien président du Racing Club de Toulon, Mourad Boudjellal souhaite revenir sur le devant de la scène grâce au sport. Nommé président du Sporting Club de Toulon, l’homme d’affaires s’est dans le même temps positionné afin de reprendre l’Olympique de Marseille . Un projet qui s’il venait à se concrétiser occasionnerait son départ de Toulon. Comme le rapporte L’Equipe , l’actionnaire majoritaire de Toulon, Claude Joye a été surpris par la posture de son associé.

«On était tombés d’accord le 19 juin et à ce moment-là, il m’a indiqué qu’il y avait une condition suspensive qui le bloquait. Je n’ai donc pas été surpris quand j’ai appris ce vendredi matin qu’il avait un autre club, mais j’ai été très surpris que ce soit l’OM. Et j’ai été plus que surpris qu’il l’annonce dans les locaux du Sporting. C’est comme si vous signiez la vente de Saint-Étienne dans le stade de Lyon…» Surpris, Claude Joye est désormais dans l’attente concernant Mourad Boudjellal. S’il se montre compréhensif, il espère néanmoins que la volonté de racheter l’OM par son associé à Toulon n’aura pas d’impact négatif sur le projet qu’il souhaite initier : «je me mets à sa place, c’est difficile pour lui de se dégager du projet marseillais. Mais il se pourrait qu’on ait perdu beaucoup de temps et vécu beaucoup de polémiques pour rien.»