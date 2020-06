La suite après cette publicité

Il y a à peine deux heures, Mohamed Ayachi Ajroudi détaillait son plan de reprise de l’Olympique de Marseille. « Racheter l’Olympique de Marseille, c’est notre idée avec mon équipe. Je suis un industriel. Je ne suis l’intermédiaire de personne. Racheter l’OM, c’est notre idée avec mon équipe, je ne suis pas le porteur de valise des Saoudiens, des Koweïtiens, ni de quiconque sur cette terre. Les Saoudiens et les Émiratis ne dépasseront pas la majorité », disait-il à l’AFP . La deuxième sortie médiatique d’Ajroudi, associée aux nombreuses déclarations de Mourad Boudjellal, qui l’accompagne dans ce projet, est celle qui a fait enfin réagir officiellement Frank McCourt, actuel propriétaire du club phocéen.

Bien sûr, Jacques-Henri Eyraud, le président olympien, a démenti lors de la conférence de presse de prolongation de Dimitri Payet mais le silence de Frank McCourt laissait une part de mystère sur ses réelles intentions. C’est finalement l’un de ses porte-paroles qui est monté au front, relayé par L’Equipe. « Le club n’est pas à vendre. Non seulement il n’existe aucune discussion de quelque nature que ce soit avec M. Ajroudi ou ses partenaires, mais nous assistons à une tentative de déstabilisation du club. Frank est focalisé avec beaucoup d’enthousiasme sur la prochaine saison, qui verra l’OM retrouver la place qu’il mérite parmi l’élite européenne en participant à la Ligue des champions, une première en sept ans. »

La pression exercée par Boudjellal et Ajroudi a donc abouti à cette sortie cinglante. Officiellement, McCourt ne veut pas vendre l’OM et il ne semble visiblement pas disposé à rencontrer d’éventuels repreneurs. Rappelons que Mourad Boudjellal avait glissé que d’autres offres existaient. On peut donc s’attendre à de nouveaux développements dans ce feuilleton aussi complexe que passionnant.