La suite après cette publicité

Depuis vendredi dernier, tout Marseille est tenu en haleine par le projet de reprise de l’Olympique de Marseille par l’homme d’affaires franco-tunisien Mohamed Ajroudi. Un projet porté par le très médiatique Mourad Boudjellal. C’est d’ailleurs ce dernier qui a ouvert le bal en rendant public le désir d’Ajroudi de succéder à Frank McCourt. Mais depuis, l’ancien président du RCT a dû multiplier ses sorties médiatiques.

La raison ? Trop de flou entoure encore ce projet et beaucoup d’observateurs ne savent toujours pas si ces intentions et toutes ces ambitions évoquées sont fondées ou non. Dimanche soir, le principal concerné, Mohamed Ajroudi, est toutefois sorti du silence au micro d’une radio tunisienne pour confirmer les dires de Boudjellal. Ce dernier est d’ailleurs encore une fois monté au créneau hier sur RMC Sport pour en remettre une couche.

L’équipe dirigeante est connue

Une persévérance médiatique qui ne passe pas inaperçue puisque La Provence affirme que le patron du Paris Saint-Germain Nasser Al-Khelaïfi ne verrait pas d’un bon oeil un tel projet ambitieux venant du Moyen-Orient en Ligue 1. Une position en grande partie due à une guerre géopolitique entre le Qatar et ses voisins. Toujours est-il que, malgré les doutes, le projet d’Ajroudi semble bien avancé. C’est ce qu’indique une source proche du dossier dans les colonnes de La Provence.

Ainsi, Boudjellal a été choisi parc qu’il « connaît le sport de haut niveau, sait gérer un club et veut s’entourer de personnes compétentes. » Mais ce n’est pas tout. Selon cette source, Ajroudi et ses collaborateurs auraient déjà bouclé les contours du projet sportif. « L’équipe est déjà choisie, notamment en ce qui concerne le sportif et son encadrement. La politique sportive est également définie. Il y a une vraie réflexion ». Ça commence à faire beaucoup…