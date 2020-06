La suite après cette publicité

Ce vendredi, Mourad Boudjellal a confirmé qu’il était bien au coeur d’un projet de rachat de l’Olympique de Marseille. L’ancien président du Rugby Club Toulonnais a révélé les contours de ce projet sur les ondes de RMC et mis du plomb dans l’aile de son autre cheval de bataille : la reprise du Sporting Club de Toulon, club de football qui évolue en National 2. « Je devais reprendre le club de Toulon, ça a traîné. J’avais dit que j’étais engagé ailleurs. Je n’ai pas obtenu pour l’instant ma liberté. Je confirme que je suis porteur d’une offre pour le club de l’OM de fonds du Moyen-Orient (…) Tout est à vendre. J’ai été approché il y a quelques temps et j’ai donné mon accord sur ce projet. Le projet de Toulon était mort né. Nous allons faire une offre de rachat du club de l’OM. Quand on parle du Moyen-Orient, généralement, on a les moyens de nos ambitions. Avec un projet derrière qui est très fort, un projet méditerranéen autour de l’OM » a t-il lâché.

Des déclarations fortes qui n’ont pas été du goût des supporters du Sporting Club de Toulon. Dans un communiqué commun, les groupes de supporters «Du passé je suis amoureux» et du «Old Clan» ont fustigé l’attitude de Mourad Boudjellal, qu’ils accusent d’avoir craché à la figure des supporters. « En tenant une conférence de presse dans les locaux de notre Sporting pour présenter un projet de reprise d’un autre club avec lequel nous avons un antagonisme historique, celui qui disait vouloir s’appuyer sur le passé du Sporting crache à la figure de tous les amoureux du Sporting. C’est inacceptable… » évoque notamment le communiqué lapidaire des fans du club varois. A vouloir fricoter avec l’ennemi, Mourad Boudjellal pourrait bien s’être définitivement attiré les foudres des Toulonnais.