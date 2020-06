« L’OM n’est pas à vendre.» En conférence de presse, le président olympien Jacques-Henri Eyraud a martelé, une fois encore, que le club du sud de la France n’était pas en vente . De quoi mettre à mal les nombreuses informations sorties ces dernières heures, confirmées par Mourad Boudjellal lui-même, se disant porteur d’une offre d’investisseurs du Moyen-Orient. Quoi qu’il en soit, ce dernier a exposé ses futurs plans au Phocéen , notamment vis à vis du mercato.

« On sait que le mercato se termine le 15 octobre, à cause du Covid. Pour l’instant, non (il n’y a pas pensé, NDLR), c’est step by step. Quand on arrivera à penser au mercato, ce sera facile, simple, agréable. Pour le moment, il faut d’abord entrer en discussions, et j’espère en négociations avec l’OM. Pour l’instant, on y va étape par étape », a lancé l’ancien président du RCT. Pas encore de gros noms en vue pour son éventuel futur projet donc.