Très présent dans les médias depuis qu’il a annoncé être au cœur d’un projet de rachat de l’Olympique de Marseille vendredi dernier, Mourad Boudjellal a fait savoir qu’il allait devenir bien plus discret dans les médias.

« La bonne stratégie est la gagnante. On verra à la fin. Mais bon, on va commencer à couper le son. On a fait assez de bruit. On va entrer dans le secret des affaires », a-t-il confié à L’Equipe.