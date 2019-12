Vénus Ndour, fille cadette du roi du Mbalakh à bien grandi! Alors que son père est devenu sexagénaire depuis ce 1er octobre, Vénus quant elle est devenu une belle jeune femme, aux traits enchanteurs et aux courbes généreuses. Celle qui est le dernier enfant que You a eu avec sa désormais ex-epouse Mamie Camara, n’en est pas moins une sage étudiante, qui poursuit assidûment ses études à l’étranger. Vénus tient son prénom de sa grand-mère maternelle, sa toureundoo. Elle se prépare à rejoindre l’empire familial construit par Youssou, sur les traces de ses aînés Birane et Ndeye Sokhna.

