Pour éviter les fuites et les infections urinaires, de simples gestes de prévention peuvent suffire. Voici quelques conseils pour prendre soin de votre vessie.

Je ne me retiens pas d’uriner

Faire pipi est un processus assez complexe qui implique un réseau de connexions entre le système urinaire et le cerveau. Quand la vessie commence à se remplir, les nerfs situés dans ses parois envoient des messages au cerveau pour l’en informer. Tout en commandant au sphincter entourant l’urètre (le canal par lequel l’urine s’évacue) de rester contracté.

Le conseil : Écoutez ces messages d’alarme, car si on tarde à le faire, leur perception peut être faussée à la longue. Résultat, on peut éprouver l’envie d’uriner alors que l’on vient juste de le faire. Inversement, on peut ne pas en ressentir le besoin et laisser la vessie se remplir jusqu’à un possible « accident » de trop-plein.

J’évite les infections urinaires

Les infections urinaires touchent plus souvent les femmes pour des raisons anatomiques. L’urètre féminin étant plus court, les bactéries qui viennent de l’anus peuvent donc y remonter plus facilement et se retrouver plus vite dans la vessie.

Le conseil : essuyez-vous toujours de l’avant vers l’arrière. Il est aussi conseillé d’uriner après chaque rapport s****l, afin d’éliminer les germes présents dans l’urètre.

Buvez un grand verre de jus de cranberry (240 ml) par jour. Une étude récente a en effet montré que cette consommation pendant 24 semaines d’affilée réduit les infections urinaires de 40 %. Ce qui serait un bon moyen de diminuer la prise d’antibiotiques, et donc l’apparition de bactéries résistantes.

Je bois assez (mais pas trop)

Idéalement, il faut boire 1,5 à 2 litres d’eau par jour, soit 6 à 8 verres . Car pour que la vessie fonctionne bien, il est important de boire suffisamment. À défaut, la vessie va s’habituer à retenir de petites quantités et devenir très sensible. De plus, l’urine devient très concentrée, ce qui risque d’irriter la paroi et de provoquer cette irrépressible envie de faire pipi, alors que le réservoir n’est qu’à moitié rempli. A contrario, boire trop va augmenter la fréquence des mictions et, à terme, les risques d’accident (fuite urinaire). À éviter si on a une vessie sensible : les boissons contenant de la caféine (café, thé… ) ou des édulcorants artificiels (sodas light), ainsi que l’alcool, qui peuvent être irritants.

Je renforce mon périnée

Le plancher pelvien groupe de muscles qui s’étend du pubis au coccyx entoure la partie inférieure de la vessie et la maintient. Également appelé périnée, il joue un rôle essentiel dans la fermeture du sphincter de l’urètre : les muscles sont maintenus légèrement contractés pour empêcher les fuites d’urine et se relâchent lorsqu’on le décide.

Le conseil : pour prévenir la perte de contrôle de la vessie (et donc l’incontinence urinaire), il est conseillé de muscler son périnée. Comment ? En contractant très fort les muscles situés autour du v***n et du rectum(comme si on se retenait d’uriner ou de lâcher un gaz) durant 5 secondes, puis en relâchant 5 secondes. Recommencer 20 à 30 fois sans faire de pause. La fréquence ? 3 ou 4 séances de quelques minutes tous les jours.

