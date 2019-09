Abdoulaye Fofana, un homme d’affaires qui est dans le milieu de l’automobile, a fait une mauvaise rencontre. Selon L’Obs, il aurait été pris dans les filets d’un charlatan à qui il a “donné” plus de 92 millions. Les faits se sont déroulés en février 2019.

A l’époque, Alassane Cissé, charlatan doublé d’escroc notoire, jette son dévolu sur l’homme d’affaires. Il est allé chez lui pour lui demander de l’aide arguant n’avoir pas mangé de la journée. L’homme d’affaires lui offre la somme de 5500 francs CFA. Sur ce, Alassane Cissé lui gratifie, en retour, de ses prières, avant de lui faire savoir qu’il est un marabout originaire de la Casamance. Il lui fait savoir que Dieu l’a gratifié de connaissances mystiques et que leur rencontre n’était pas fortuite. « En contrepartie de votre bonne action, je vais formuler des prières, incantations et autres bains mystiques, qui vont faire prospérer votre business », lui a dit le charlatan.

L’homme d’affaires qui ne se doutait de rien, accepte volontiers de tendre les mains et de recevoir les prières du charlatan. Seulement, rapporte l’Obs, en lieu et place des prières, Cissé va débiter des formules magiques destinées à envoûter l’homme d’affaires. Il lui promet des potions magiques pour le rendre plus riche. Avec le temps, il amène celui-ci à effectuer des bains rituels et parfois, de nuit dans la forêt de Keur Massar. Ces séances d’exorcisme seront facturées au fort prix. Une vingtaine de millions. L’homme d’affaires, qui est resté 6 mois durant l’otage du charlatan, a perdu plus de 92 millions de francs CFA. Il a déposé une plainte et le charlatan a été ainsi arrêté.