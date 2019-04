Victime d’une erreur de logiciel : Ousmane Bah réclame 600 milliards à Apple

Un homme de 18 ans affirme que des logiciels de reconnaissance faciale, dont les Apple Store seraient dotés, sont responsables de son arrestation pour vol. Aucune preuve de l’existence de ces logiciels n’a été apportée.

Les technologies sont imparfaites et certains ratés sont plus problématiques que d’autres. Un jeune homme de 18 ans a porté plainte contre Apple à cause d’une arrestation injustifiée, liée selon lui à une erreur du logiciel de reconnaissance faciale utilisé par l’entreprise, relate Bloomberg.

Il réclame à la firme californienne un milliard de dollars de dommages et intérêts, soit environ 890 millions d’euros (environ 600 milliards Fcfa).

Les faits remontent au 29 novembre 2018. Ce jour-là, Ousmane Bah est interpellé à son domicile. La police de New-York l’accuse d’être lié à plusieurs affaires de vols survenus dans des Apple Store à Boston, dans le New-Jersey, dans le Delaware et à Manhattan. Mais le mandat d’arrêt comprend la photo d’un homme qui ne ressemble pas à Ousmane Bah.