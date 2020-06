Lauréat ce lundi du Prix Marc-Vivien Foe, Victor Osimhen s’est enfin exprimé. Le Nigerian savoure une récompense et en veut désormais plus. A 21 ans et avec son talent, il peut voir venir.

“L’objectif que je me suis fixé depuis tout petit est d’être le meilleur joeuur africain au monde. Le chemin est encore long pour figurer parmi les meilleurs Africains alors je veux me servir de ce Prix pour continuer à travailler, travailler dur et bien sûr garder la discipline dans tout ce que je veux et je pense que j’y arriverai“, confie t-il à RFI.

“Ça me fait très plaisir. C’est un honneur de figurer au palmarès de ce Prix, quand on voit ceux qui l’ont reçu avant moi, comme Nicolas Pépé l’an dernier. Que le trophée reste à Lille et me revienne, c’est vraiment génial“, ajoute t-il.

Osimhen compte aussi suivre les pas d’un ainé. “Didier Drogba était mon modèle quand j’étais enfant et il l’est toujours. De temps en temps, je regarde ses matches et j’essaye d’en tirer quelque chose dont je puisse me servir encore aujourd’hui“, conlut le Nigerian.

