La suite après cette publicité

Auteur d’une très belle saison en Ligue 1 pour sa première expérience en France, Victor Osimhen a remporté l’édition 2020 du Prix Marc-Vivien Foé organisé par RFI et France 24. L’attaquant nigérian aux 13 buts et 4 passes décisives en 27 apparitions dans l’élite devance Islam Slimani (32 ans, AS Monaco) et Yunis Abdelhamid (32 ans, Reims) au classement.

Âgé de 21 ans et 6 mois, Osimhen devient le plus jeune joueur à décrocher ce titre de meilleur joueur africain de l’année en Ligue 1. A noter qu’il s’agit de la cinquième fois qu’un Dogue remporte le Prix Marc-Vivien Foé, après Gervinho (2010, 2011), Vincent Enyeama (2014), Sofiane Boufal (2016) et Nicolas Pépé (2019).