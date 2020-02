Avec plus de 191 millions d’utilisateurs actifs dans le monde, dont 12 millions en France, Snapchat est l’une des plateformes publicitaires les plus singulières de l’écosystème social. Des géo-filtres sponsorisés à des postes de réalité augmentée, il existe de nombreuses manières pour les marques d’atteindre ces millions d’utilisateurs actifs sur le réseau. Au quotidien, ces derniers passent d’ailleurs un minimum de 25 à 30 minutes à envoyer des photos et à consommer du contenu sur la plateforme.

