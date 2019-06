Vidéo – 10 personnes rappelées à Dieu, les images de l’accident sur la route de St-Louis

Un accident survenu ce matin sur la RN2 à hauteur du village de Ndiol vers Ross Béthio à 23 kilomètres de la ville de Saint-Louis a fait 10 morts et 17 blessés dont 5 dans un état grave. L’accident a été provoqué par la collision entre un camion transportant des sacs d’oignons et un mini car. Plusieurs véhicules des sapeurs-pompiers et du SAMU ont évacué les blessés vers le centre hospitalier régional de Saint-Louis. Suivez sur cette vidéo les explications de capitaine Mouhamadou Bobo Diallo commandant de la 21ième compagnie des sapeurs-pompiers de Saint-Louis.

