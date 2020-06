Malaw Séras est un lutteur et proche de Ama Baldé. Habitant de Pikine qui regroupe de grands champions de l’arène comme Eumeu Sène, Boy Niang 2, Ama Baldé qui, publiquement, disent qu’ils sont des frères, ne serait qu’un jeu de mot tentant à cacher la réalité de leurs relations pour tromper le public. Selon Malaw Séaras, la solidarité n’a jamais existé entre eux. Et concernant le combat Ama Baldé vs Modou Lô, il met en garde le fils de Falaye Baldé car selon lui, force est de reconnaître que le Rock des Parcelles Assainies est un grand champion qui n’a peur devant personne.

Lutte TV

