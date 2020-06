Suivez l’émission Bantamba du mardi 23 juin 2020 présentée par Modou Mbaye. Avec comme invité le promoteur Gaston Mbengue, le Don King de l’arène et bailleur qui veut sauver l’arène en ficelant des combats de feu comme Balla Gaye 2 / Boy Niang 2, Eumeu Sène / Bombardier… Et en tant que souteneur de Macky Sall, il est aussi revenu sur l’actualité politique et son pont de vue sur la gestion politique du pays.

Lutte TV

L’article Vidéo – #2STVLIVE Bantamba du 23 Juin 2020 avec Modou Mbaye et Gaston Mbengue qui dit ses vérités est apparu en premier sur Snap221.info.