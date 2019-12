On y est ! Wally Ballago Seck va encore faire plaisir à ses fans ce 31 décembre. Ensemble, ils franchiront 2020 dans un spectacle inédit riche en sons et lumières. A voir la logistique, on sait déjà que le Faramaréne fera les choses en grand.

Comme on le dit souvent, derrière chaque grand homme se cache une femme. Eh oui ! Sokhna Aïdara a encore démontré sa puissance en débarquant sur l’esplanade du Grand Théâtre pour jeter un coup d’oeil sur les derniers réglages des installations.

Benne 3 essieux RENAULT DXI 450 en très bon état année 2008 776356194

Faites défiler vers le bas pour le prochain article