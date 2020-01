En prélude à sa grande manifestation qu’il compte organiser demain vendredi, le membre du collectif Noo Lank exige du préfet de Dakar l’autorisation de la marche dans les plus brefs délais. Joint au téléphone par notre rédaction, Aliou Sané qui réclame entre autre la libération de Guy Marius Sagna et lutte contre la hausse du prix de l’électricité promet un rassemblement historique après avoir fait rallier plusieurs formations politiques à leur cause. Justement, le collectif a enrôlé dernièrement, les étudiants de l’Ucad.

