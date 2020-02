Présent dimanche à l’arène pour la journée de Fallou Ndiaye. Abdou Bakhoum, en compagnie de Jules Baldé, n’a pas raté l’occasion de jeter des pierres sur le voyage de Modou Lô pour les besoins de la préparation de son combat contre Modou Lô prévu en fin de saison. Et selon le manager Abdou Bakhoum, ce voyage ne peut inquiéter Ama Baldé et ajoute que rien ne peut prouver que le roi est allé aux USA pour s’entraîner d’autant plus qu’il a sa femme qui se trouve là-bas peut être il est allé la rendre visite. Soutient encore Bakhoum. Et pour le voyage de son poulain à INSEP de Paris, le manager n’a pas voulu faire des éclaircissements mais promet que Domou Pikine se prépare à tout.

