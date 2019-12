Dans un entretien accordé à Senego, Abdou Lahad Fall revient sur le bras de fer entre Cheikh Modou Bara Dolly Mbacké et Moustapha Cissé Lô. Et, c’est pour prendre la défense du président du groupe parlement de la Cedeao.

Pour rappel, Cheikh Modou Mbacké Bara Dolly a demandé à Cissé Lô d’arrêter ses chantages envers le président de la République, des ministres et autres directeurs de société.

Faites défiler vers le bas pour le prochain article