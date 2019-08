Si on rappelle bien Zeuzeul, ce morceau avait installé une polémique monstre entre Bass Thioungue et une certaine Maman Zeuzeul. Croisé à la soirée d’hommage à Doudou Ndiaye Rose, le chanteur clôt enfin le débat.

Polémique sur Zeuzeul

Bass Thiougue a dévoilé le clip Zeuzeul, la semaine dernière. Après la sortie du single en 2018, une femme du nom de Maman avait accusé le chanteur de plagiat. Une accusation que Bass Thioungue n’avait pas démentie jusqu’à ce que Senego l’interpelle sur cette affaire.

« Je n’ai plagié aucune oeuvre… »

« Je ne m’attarde pas sur les détails. Je n’ai plagié aucune oeuvre d’autrui car ma mission, c’est de vendre ma musique. d’ailleurs, je compte créer ma chaîne Youtube, c’est la raison pour laquelle j’ai sorti le clip Zeuzeul… », explique-t-il.

Projets

Après « Niamakh Niamakhi » qui est en train de faire fureur sur les réseaux sociaux, Bass Thioungue prépare du lourd. L’artiste veut faire carrière dans la musique sénégalaise et pour faire partie des tops. Il prévoit aussi de réorganiser son travail avec plus de professionnalisme et de rigueur.