Yama Penda Guissé a surpris ses fans après avoir quitté la Sentv où, elle présentait l’émission « Yendou Leen » avec Abba No Stress et Ya Awa. Elle a sorti un single intitulé « Namone Nalen » en vidéo.

Actuellement concentrée sur ses projets, l’actrice se confie sur sa situation amoureuse et son envie de rester célibataire.