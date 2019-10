Après des mois d’absence sur les média, Adjia Diallo revient et parait plus jeune et plus belle. Elle s’était un peu faîte rare à cause de sa grossesse. La polémique précédant son accouchement était des photos d’elle avec des blessures au visage qu’elle avait postées pour dénoncer les mauvais traitements qu’elle recevait de son époux Ibou Touré international Sénégalais.

Mais malgré tout cela, elle avait décidé de retourner avec ce dernier afin de sauver leur couple. Tout juste sorti de l’accouchement, l’ancien mannequin est rayonnante et parait plus jeune et épanouie.