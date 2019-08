Vidéo – Admow brise enfin le silence sur sa relation amoureuse avec Esther

Nombreux sont ceux qui se demandent si Esther Ndiaye et Admow sont en couple. Accroché lors de l’anniversaire de Abiba, le chanteur a maintenu le suspens.

Artiste et acteur

Admow Flow n’est plus à présenter dans la musique sénégalaise. Pétri de talent , le jeune artiste s’est imposé dans le show biz depuis son premier single « What’s my name ». Depuis lors, l’artiste tient en haleine les Sénégalais. Devenu acteur en interprétant le rôle d’un débrouillard dans la série Maîtresse d’un homme marié, Admow montre son autre facette qui accroît sa notoriété.

Histoire d’amour

Accro aux chansons d’amour , il a dernièrement sorti un single intitulé « Boula dara méti ». Un tube qui a fait un tabac sur la bande fm. Toutefois, s’intéressant sur sa vie privée, beaucoup de Sénégalais croient dur comme fer que l’artiste est en couple avec Esther Ndiaye qui est sa copine dans ses clips et dans la série Maîtresse d’un homme marié. Au micro de Senego, le chanteur maintient le doute dans l’esprit des Sénégalais.

Fortune

Cependant, les deux passions (musique et cinéma ) de Admow commencent à porter leurs fruits. Le chanteur a été récemment aperçu dans une belle Jeep Wrangler, qui coûte une fortune.