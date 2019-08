L’homme d’affaires Bougane Guèye Dany a été condamné par le tribunal de Commerce de Dakar, à payer la rondelette somme de 364 680 819 à Nsia Banque Bénin Sa, venant aux droits de l’ex-Diamond Bank. En plus de cette sentence, le patron du groupe D Média et du service de transfert d’argent appelé « Joni Joni », filiale de Bouygues Solution Système Limited (Boss), devra payer la somme 7 328 585 F Cfa en guise de dommage et intérêts.

Dans le document du délibéré consulté par L’Observateur repris par Leral, la deuxième Chambre commerciale “déboute Nsia Banque Bénin Sa du surplus, dit n’y avoir lieu à exécution sur minute et avant enregistrement, met à la charge de la société Boss”.

Bougane Guèye Dany a été défendu par Me Adama Ndiaye face à Me Boubacar Koïta du cabinet Koïta et associés qui défendait les intérêts