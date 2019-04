Vidéo – Affaire Mbayang Diop en Arabie Saoudite : les larmes du lutteur Ama Nékh

L’affaire Mbayang Diop, c’est cette Sénégalaise incarcérée en Arabie Saoudite pour le meurtre de son employeuse. La justice adossée à la charia du royaume des Saouds l’avait condamnée à mort par décapitation.

En 2017, après une intense négociation diplomatique, elle avait finalement bénéficié d’une condamnation à la prison à vie. Mais aussi, condamnée à mort sous réserve de la décision des enfants de sa victime. Lesquels n’ayant pas encore atteint l’âge de la maturité devront donner leur avis une fois majeurs, informe le site Dakar92.

Originaire de Thiaroye, cette femme de ménage en Arabie Saoudite, reconnue coupable du meurtre de sa patronne, croupit en prison depuis 2016.

Cependant, les dernières informations reçues d’Arabie Saoudite semblent défavorables à notre compatriote. En effet, une jeune femme, d’origine philippine; a été exécutée avant-hier en Arabie Saoudite. Son cas est similaire à celui de Mbayang Diop avec qui; elle partageait la maison d’arrêt.

La dame avait assassiné sa patronne saoudienne, comme Mbayang. Et malgré la pression et l’intervention diplomatique des autorités philippines, l’Arabie Saoudite a refusé de céder et procédé à sa décapitation.