Vidéo – Affaire Petro-Tim : Mody Niang s’en prend violemment à Aly Ngouille Ndiaye

Invité de l’émission « Diiné ak Jamono », l’analyste politique Mody Niang s’est montré très critique à l’endroit du régime de Macky Sall.

A propos de l’affaire Petro-Tim, dont il est question, l’ancien inspecteur de l’Education connu pour ses contributions, dit ne pas comprendre pourquoi ce dernier a décidé de traiter avec cette société tout en « sachant » qu’elle est non seulement novice dans les milieux du pétrole, mais dirigée par un « malfaiteur » condamné plusieurs fois pour trafic de drogue.

Citant nommément le ministre Aly Ngouille Ndiaye, à l’époque ministre de l’Energie et des Mines et le Directeur général de Petrosen, Mody Niang déclare que ces derniers « sont des criminels » et qu’ils doivent être poursuivis. « Ils savent tous les irrégularité qui sont dans le dossiers Petro-Tim. Malgré tout, ils ont fait un rapport de présentation qui a été signé par le président de la République (…) Ces gens-là, sont de véritables criminels ».