Vidéo: Ahmed Khalifa Niass sur le “pathial” des filles: “Aduna bi dafa namanion”

Ahmed Khalifa Niasse, né le 25 décembre 1945 à Kaolack, est un homme politique sénégalais1, homme d’affaires et chef religieux issu de la grande famille des Niasse de Kaolack, au Sénégal.

Son père, Muhamad Aminata Niasse, connu sous le nom de Muhamad Khalifa Niasse, est un grand érudit et premier khalife de la branche niassène de la Tijania et sa mère, Aminatou Mint Barham, est issue de la grande tribu des Idaw Ali de Mauritanie, descendants de Mahomet. Il a occupé à ce jour plusieurs fonctions dans le gouvernement de la République du Sénégal, dont jusqu’à récemment celle de ministre chargé de la construction d’une nouvelle capitale. Il est par ailleurs président et fondateur du Front des alliances patriotiques (FAP), parti politique qu’il dirige. Il est réputé pour son influence, et sa proximité avec un grand nombre de chefs d’État.

Dans son rôle de Ministre Conseiller du Président Abdoulaye Wade, il a joué un rôle actif dans la reprise de contacts entre le Hamas et Israël.