Invité du Live de notre consœur Maty Trois Pommes, Ahmed Khalifa Niasse de faire une révélation de taille. C’est du lourd.

En effet, le guide religieux, docteur Honoris Causa, a fait savoir qu’il est membre de la très illustre Académie Française, sans préciser dans quel domaine : Lettres, Science, Philosophie, Histoire, Médecine, Armée ou encore de l’Ethnologie…

Ayant consulté le site officiel de l’Académie, nous n’y avons pas trouvé le nom de notre très cher Ahmed Khalifa Niasse.

Liste des membres actuels (Par numéro de table)

Il y a actuellement 35 membres (5 femmes et 30 hommes). 5 fauteuils sont à pourvoir :

le fauteuil 12, depuis le décès de Jean d’Ormesson le 5 décembre 2017.

le fauteuil 13, depuis le décès de Simone Veil le 30 juin 2017.

le fauteuil 18, depuis le décès de Michel Serres le 1er juin 2019.

le fauteuil 24, depuis le décès de Max Gallo le 18 juillet 2017.

le fauteuil 32, depuis le décès de François Weyergans le 27 mai 2019.

1 : Claude Dagens. 2 : Dany Laferrière. 3 : Jean-Denis Bredin. 4 : Jean-Luc Marion. 5 : Andreï Makine. 6 : Marc Fumaroli. 7 : Jules Hoffmann. 8 : Daniel Rondeau. 9 : Patrick Grainville. 10 : Florence Delay. 11 : Gabriel de Broglie. 12 :

À pourvoir depuis le décès de Jean d’Ormesson

. 13 :

À pourvoir depuis le décès de Simone Veil

. 14 : Hélène Carrère d’Encausse, secrétaire perpétuel. 15 : Frédéric Vitoux. 16 : Valéry Giscard d’Estaing. 17 : Erik Orsenna. 18 :

À pourvoir depuis le décès de Michel Serres.

19 : Jean-Loup Dabadie. 20 : Angelo Rinaldi. 21 : Alain Finkielkraut. 22 : René de Obaldia. 23 : Pierre Rosenberg. 24 :

À pourvoir depuis le décès de Max Gallo

. 25 : Dominique Fernandez. 26 : Jean-Marie Rouart. 27 : Pierre Nora. 28 : Jean-Christophe Rufin. 29 : Amin Maalouf. 30 : Danièle Sallenave. 31 : Michael Edwards. 32 :

À pourvoir depuis le décès de François Weyergans.

33 : Dominique Bona. 34 : François Cheng. 35 : Yves Pouliquen. 36 : Barbara Cassin. 37 : Michel Zink. 38 : Marc Lambron. 39 : Jean Clair. 40 : Xavier Darcos.

Les académiciens CONNUS du Sénégal

1) Léopold Sédar Senghor (poète)

Après avoir été désigné Prince des poètes en 1978, il est élu à l’Académie française le 2 juin 1983, au 16e fauteuil, où il succède au duc de Lévis-Mirepoix28. Il est le premier Africain à siéger à l’Académie française, celle-ci poursuivant ainsi son processus d’ouverture, après l’entrée de Marguerite Yourcenar, la première femme académicienne. La cérémonie par laquelle Senghor entre dans le cercle des Immortels a lieu le 29 mars 1984, en présence de François Mitterrand.

2) Ousmane Sow (Sculpteur)

Depuis ce mercredi 11 décembre 2013, Ousmane Sow compte officiellement parmi les membres de l’Académie des Beaux-arts à Paris. Le sculpteur sénégalais de 78 ans avait pris le 11 décembre 2013, sa place au fauteuil numéro 6, au cours d’une cérémonie sous la Coupole et à l’issue de laquelle il a été reçu par le président français, François Hollande.

ousmane sow 300×169 – Ahmed Khalifa Niasse : “Je suis membre de l’académie française” (Vidéo)

L’académie française

L’Académie française, fondée en 1634 et officialisée en 1635 par le cardinal de Richelieu, est une institution française dont la fonction est de normaliser et de perfectionner la langue française. Elle se compose de quarante membres élus par leurs pairs, et est la première des cinq académies de l’Institut de France.

L’Académie française rassemble des personnalités qui ont illustré la langue française : poètes, romanciers, dramaturges, critiques littéraires, philosophes, historiens, scientifiques, et, par tradition, des militaires de haut rang, des hommes d’État et des dignitaires religieux.

Il n’existe aucune condition de titres ou de nationalité pour entrer dans la Compagnie, sinon celle d’avoir illustré la langue française.