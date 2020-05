Selon le guide religieux, Ahmed Khalifa Niasse, le prêcheur Taïb Socé est un voleur et aucun voleur ne mérite d’être aidé.

” Je suis prêt à prendre des avocats pour constituer une société et demander à Taïb Socé de rembourser les 100 millions. Si on continue à aider les voleurs les pauvres n’auront plus de quoi manger”, déclare Ahmed Khalifa Niass.

Selon Ahmed Khalifa Niass les prêcheurs qui s’étaient levés pour organiser un téléthon pour sortir Taïb Socé ont aidé un voleur et l’islam ne recommande pas cela.

Pour rappel, Taïb Socé avait été condamné pour escroquerie portant sur une transaction d’or et avait été gracié par le Président de la République, Macky Sall. En 2016 , il faisait partie de la liste des 586 détenus graciés par le président de la République Macky Sall à l’occasion de la célébration de la fête nationale d’indépendance, alors qu’il a été condamné à 5 ans de prison dont 3 ans ferme pour association de malfaiteurs et escroquerie.

Iran Ndao et d’autres prêcheur s’étaient alors levés pour organiser un téléthon en sa faveur et ont pu récolter la somme demandée.

