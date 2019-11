« Je pense que les relations entre la France et l’Afrique doivent être justes. Je ne pense pas que la France a été juste dans les échanges commerciaux avec l’Afrique. La France profite des ressources de Afrique sans lui en faire bénéficier en retour. Je pense qu’on peut faire davantage en matière d’échange entre la France et l’Afrique ». Ce sont des propos du chanteur et producteur de RnB, Américano-sénégalais, lors d’une interview accordée jeudi à la chaîne française « Tv5 Monde ».

Il dénonce le Franc CFA

A travers cette sortie, il juge « injustes » les relations entre la France et le continent africain. Abordant la question du Franc CFA, le concepteur de la devise digitale baptisée Akoin se veut clair : « La monnaie africaine est battue en France. Cela n’a pas de sens. L’Afrique devrait avoir sa propre devise. Et pour affronter l’avenir, la cryptomonnaie, c’est le salut ».

Akoin est l’une des nouvelles crypto-monnaies du monde reposant sur une technologie innovante de blockchain. L’objectif principal de cette crypto-monnaie est de créer un écosystème qui créera des opportunités pour les jeunes entrepreneurs non seulement au Sénégal mais aussi dans le monde entier.