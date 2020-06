Ils sont nombreux les lutteurs qui ont mené les parcours en mbappat avant d’entrer dans la lutte avec frappe. Et c’est le cas de Balla Gaye, Sa Cadior, et beaucoup d’autres lutteurs de Guédiawaye. Etant témoin de plusieurs tournois disputés par les lutteurs de sa localité, Alame Da nous a raconté les combats en mbappat de certains lutteurs comme Balla Gaye 2 et Sa Cadior.

Lutte TV

L’article Vidéo – Alame Da raconte les Mbappat des lutteurs de Guediawaye : «Balla Gaye ak Sa Cadior mass nagn…» est apparu en premier sur Snap221.info.