Vidéo – Alassane Ndour : “Ne faites pas comme nous, remportez la CAN”

Alassane Ndour réagit suite à la qualification des lions du Sénégal en finale de la Coupe d’Afrique des Nations qui se déroule actuellement en Egypte. L’ancien international de la génération 2002 a exprimé sa joie tout en donnant des conseils à ses jeunes frères.

Il ne faut pas faire comme nous

“Une finale ça ne se joue pas ça se gagne”, c’est certainement ce qu’a compris l’ancien défenseur de l’As Saint Etienne qui demande aux lions de remporter la finale. Dans cette interview accordée aux journalistes après la victoire des lions sur la Tunisie (1-0), Alassane Ndour conseille à ses jeunes frères de ne pas faire comme eux. “Il ne faut pas faire comme nous. Il faut la gagner, cette finale. Parce que cette finale, ce sera à notre portée. Le Nigéria ou l’Algérie, ils ne me font pas peur même si l’Algérie nous a surpris”, a-t-il dit.

Il faut ramener la coupe au Sénégal

“Aujourd’hui”, ajoute-t-il, “on a vu cette équipe du Sénégal jouer autrement et ils mettent beaucoup de courage et beaucoup d’abnégation et ça c’est la marque des grandes équipes. “On est très fier et on espère que ces enfants vont nous faire plaisir et vont nous ramener la coupe au Sénégal”.

Fier d’être sénégalais

En outre, Alassane Ndour est revenu sur le comportement des lions lors de la demie finale d’hier. “C’était difficile, très difficile mais ils ont montré que ce sont de vrais guerriers. Ils ont montré beaucoup de courage et sur ce genre de match là, il n’y a que le courage qui peut te faire gagner. Donc ils ont su garder le score, ils ont défendu, ils ont joué comme des guerriers: du gardien jusqu’au dernier des remplaçants. Donc ça c’est la marque des grandes équipes. On est très fier d’être sénégalais aujourd’hui; 17 ans après se retrouver en finale, c’est quelque chose”, soutient l’ancien de la génération 2002.