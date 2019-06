Vidéo Algérie-Sénégal : Déception, tristesse, désolation chez les supporters des lions

Ce Sénégal – Algérie était présenté comme l’une des belles affiches de ce premier tour de la CAN, en plus d’être un match décisif dans le groupe C. Décisif, il l’a forcément été. Mais pour le spectacle, il faudra repasser. Les Fennecs se sont en effet imposés sur la plus petite des marges (1-0) au terme d’un match moyen et grâce à une réalisation de Youcef Belaïli (48eme).

À la fin du match à Dakar on pouvait constater sur le visage des supporters Sénégalais, tristesse, déception et désolation.

