Vidéo – Aliou Cissé entraîne ses troupes aux tirs au but

Au football, l’épreuve des tirs au but est utilisée pour départager deux équipes à la suite d’un match nul, si les règles du tournoi ne permettent pas aux équipes de se séparer sur un match nul (en particulier pour les matchs éliminatoires). Il ne faut pas confondre ces tirs avec des penalties, qui leur ressemblent mais sont joués eux pendant le déroulement normal du jeu, consécutifs à des fautes.

Les tirs au but sont presque toujours utilisés dans les compétitions à élimination directe, afin de décider quelle sera l’équipe qualifiée pour le tour suivant ou celle qui remportera la compétition. Ils ont souvent lieu après une prolongation. Dans quelques compétitions, comme la Community Shield en Angleterre, la Coupe Gambardella, le Trophée des Champions et la Coupe de la Ligue en France, l’éventuelle séance de tirs au but se joue après la fin du temps réglementaire. La Major League Soccer américaine et le championnat argentin ont fait une expérience de courte durée où les matchs nuls de championnat se terminaient par une séance de tirs au but.

Les tirs au but ne font pas partie de la loi 14 du football sur les coups de pied de réparation (couramment appelé penalties). Contrairement à ce qui se passe pour les penalties, les joueurs autres que le tireur et les gardiens de but doivent se trouver dans le rond central du terrain. Le gardien de but défenseur doit se trouver sur sa ligne de but entre les poteaux, le gardien de l’équipe du tireur doit se trouver à la limite de la surface de réparation, également sur la ligne de but. Le tireur ne peut frapper la balle qu’une seule fois, contrairement à un penalty, il ne peut ainsi pas la reprendre après un rebond sur un poteau, la barre ou sur le gardien.

Les tirs au but ne sont pas inclus dans le score final. Le score reste celui de la fin des prolongations donc un match nul (et comptabilisé ainsi dans les statistiques). Il est rapporté selon le style «2-2, 6-5 t.a.b. » (et non « 3-2 après t.a.b. » ou équivalent).