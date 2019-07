Vidéo – Aliou Cissé : « je m’attends à un match piège contre le Bénin »

GFM-(Caire) Le sélectionneur national du Sénégal, Aliou Cissé, s’attend à un quart de finale difficile face au Bénin, mercredi (16h GMT), au Caire. Il l’a fait savoir, ce mardi matin, en conférence de presse de veille de match.

« Rien ne sera facile.Ce sera un match difficile, dans la mesure où c’est un quart de finale. Les meilleures équipes sont là, donc on peut s’attendre à un match piège. On n’aura pas une promenade de santé », a-t-il déclaré. « Le Bénin a une bonne équipe, organisée et ils ont Sessègnon qui est un leader, un joueur de qualités. Donc, le Bénin a beaucoup progressé et s’est s’est forgé un mental fort », a-t-il expliqué, précisant qu’il n’y a plus de petites équipes en Afrique et que celui qui pense que le match est déjà joué aura tort.