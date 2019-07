Vidéo – Aliou Cissé « Nous avions commis un faux-pas contre l’Algérie en phase de poules, nagnou gnane, souba Al Jumah la »

Aliou Cissé, le sélectionneur national du Sénégal, s’est exprimé, ce jeudi matin, au Caire, sur la finale de la CAN 2019 qui doit opposer son équipe à l’Algérie, ce vendredi (19h GMT), au stade International.

« Nous espérons faire un grand match demain et gagner cette finale pour notre peuple. On reste dans le cadre du foot, c’était un faux pas contre l’Algérie en phase de poule, cela nous a permis de nous remobiliser, mais l’Algérie reste une grande équipe, nous la respectons. Nous avons des arguments à faire valoir. Nous sommes déterminés à gagner cette finale. Maintenant, le match se jouera sur des détails, c’est souvent fermé. Il y aura de l’émotion, du stress. Donc, les détails seront importants et nous avons tous les deux fait notre parcours. J’espère que la fête sera belle et qu’on aura plus de respect pour nos Fédérations », a-t-il déclaré en conférence de presse.