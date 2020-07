Le monde de la lutte et plus particulièrement les promoteurs ont une nouvelle recrue qui répond au nom de Alioune Badara Diouf qui a ficelé le combat Tyson 2 vs Franc. Et d’ailleurs, il ne compte baisser les bras car il veut aussi ficeler le duel de rêve entre Reug Reug vs Sa Thiès. Un combat non encore matérialisé à cause du gros cachet réclamé par le fils de Double Less. Mais le nouveau promoteur ne compte pas baisser les bras car il continue les négociations avec Sa Thiès pour le convaincre.

Lutte TV

