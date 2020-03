Invitation…

» J’aime mon pays, je crois en moi et je ne partirai jamais là où on ne m’invite pas. Quand je suis parti aux Etats-Unis, j’y suis allé avec un visa de 10 ans. C’est là-bas que je me suis rendu compte que je devais avoir un autre visa de work permit juste pour faire un play-back« , déclare Waly Seck au micro de Senego.

D’après le chanteur, lors de son interview, il avait les mains derrière le dos parce qu’il n’avait pas le droit de tenir un micro et s’il avait chanté, il n’allait plus entrer aux Etats-Unis pendant 10 ans et il ne le savait pas.

Pour rappel, sur les réseaux sociaux, les Sénégalais qui avaient suivi l’événement n’avaient pas manqué de se moquer de Waly Seck, lui rappelant son post où il annonçait sa prestation. Par la suite, le chanteur avait supprimé sa publication.